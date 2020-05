eSports, Giovhy a VN: “Castrovilli un fenomeno, ma su FIFA non rende. Chiesa il più forte alla Play”

Giovanni Salvaggio, alias Giovhy69, è il videogiocatore professionista su FIFA per la Fiorentina. Insieme a Tipolosco, è intervenuto ieri sera durante la nostra diretta su Instagram a tema videogiochi:

Ciao Giovanni, innanzitutto rispondi pure alle frecciatine di Tipolosco, che dice che FIFA è per i più piccoli…

Ho giocato la mia prima partita a FIFA ’98. A PES invidio, forse, la grafica, ma come gameplay, modalità di gioco e sistema competitivo preferirò sempre FIFA. Tipolosco gioca con la sua squadra, la Fiorentina. Io, invece, gioco con una rosa, rigorosamente in maglia viola, creata coi crediti, nella modalità Ultimate Team. Su FIFA i giocatori della Fiorentina sono meno forti rispetto, ad esempio, a Ronaldo, Messi e Neymar, com’è naturale, e quindi giochiamo tutti con squadre dei sogni che pareggiano il livello.

Ecco appunto, ma com’è la Fiorentina su Fifa?

Se parliamo di Ultimate Team, il giocatore più forte è Ribery, del quale sono fan da quando giocava nel Bayern Monaco. Ha una carta speciale che costa molto. Nella modalità 85-rated (equivalente della livellata di PES, ndr) vengono privilegiati giocatori più grossi come Chiesa, Duncan e Kouamé.

E quanto ai risultati, come te la stai cavando fino ad ora?

A livello internazionale li abbiamo vinti tutti, tranne ieri che abbiamo perso il primo. Stasera gioco contro lo Sporting Lisbona (è arrivata un’altra vittoria, ndr). Bene anche a livello italiano, alcune volte ho vinto, altre volte ho perso, ma ci può stare.

Hai sfidato Lirola, Chiesa e Sottil. Che videogiocatori sono?

Chiesa mi ha dato filo da torcere, Lirola pressa forte e parte in contropiede, Federico ti aspetta di più. Con Sottil ho giocato in modalità 85-rated, non giocava da parecchio tempo, ma si è comportato bene. Il migliore fra i tre è Chiesa.

Quali sono i tuoi giocatori preferiti su FIFA? Corrispondono a quelli che ti piacciono di più nella realtà?

Faccio un podio: Ribery come carta Ultimate Team e nel reale, Chiesa, che ha una carta Winter Refresh davvero valida, e Castrovilli, benché su FIFA non vada. Questo perché l’anno scorso giocava nella Cremonese, in Serie B, campionato poco considerato. Ha una carta di bronzo che su Ultimate Team non puoi utilizzare. Malgrado ciò è veramente forte, mi ha sorpreso.

Come si segue la Fiorentina eSports?

Ogni giorno sono in streaming sul mio canale Twitch e su quello della Fiorentina, stesso discorso per Tipolosco. Perché seguirci? Perché è sempre calcio, anche se virtuale, e perché la Fiorentina è la squadra che tifate. Forza Viola!