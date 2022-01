È l’ora d’invertire la tendenza: calza viola senza dolci dal 2016

L'ultima vittoria nel 2016: 3-1 a Palermo. La Fiorentina deve rompere questa tradizione negativa, ma soprattutto tornare ai tre punti dopo due pareggi consecutivi. Vietato far scappare le altre concorrenti per l'Europa

Ripartire come prima. Anzi, meglio di prima. Nonostante una posizione di classifica su cui tutti avrebbero messo la firma in estate, la vittoria manca da due turni, dal 4-0 alla Salernitana. Era l'11 dicembre. Niente di grave, ci mancherebbe. Anche perché, nelle ultime due partite del 2021, la Fiorentina ha affrontato formazioni rognose e ben messe in campo come Sassuolo e Verona. La squadra di Italiano, comunque, è lì, al settimo posto, a contatto con Juventus, Roma e Lazio. Oro colato. È giunto, però, il momento di riprendere la marcia dei tre punti. Il ferro va battuto finché è caldo. Il 6 gennaio al Franchi arriverà l'Udinese. L'occasione è ghiotta, ma guai a pensare che sarà una partita facile. Non ne esistono in Serie A. I giocatori bianconeri, fatta eccezione per Deulofeu, peccano sul piano della qualità, ma su quella della fisicità assomigliano a dei.. wrestler. Ci sarà un motivo se big come Juventus, Lazio e Milan hanno perso punti preziosi contro i friulani. Noi tocchiamo ferro, ma ovviamente ci auguriamo che la Befana porti dolci e non carbone nella calza viola. Dolci che da tanto, troppo tempo la Fiorentina non riceve in occasione dell'Epifania. L'ultima vittoria risale, infatti, al 2016 con Paulo Sousa. 3-1 a Palermo, doppietta di Ilicic e rete di Błaszczykowski, inutile il gol dell'ex Gilardino. Fu un prova di forza.