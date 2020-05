Durante a VN: “Paquetà non è Kaka, ma può imporsi. Nel Milan troppi problemi con la società. Il ruolo…”

Sono in continuo aumento le voci che avvicinano Lucas Paquetà (QUI LA SCHEDA DEL GIOCATORE), talento brasiliano del Milan, verso la Fiorentina, con Commisso che sarebbe disponibile ad un lauto investimento per assicurarsi il gioiello verdeoro. Per conoscere meglio il giocatore, capire se potrebbe essere effettivamente la ciliegina sulla torta per la Fiorentina del futuro, abbiamo parlato in esclusiva con Sabatino Durante, esperto di calcio brasiliano ed intermediario di mercato:

Signor Durante, intanto le vorrei chiedere di presentarci Paquetà, e di spiegarci come mai il suo rendimento in Italia non ha rispettato le aspettative.

Paqueta è un buon giocatore ma non è Kakà, ha caratteristiche totalmente differenti. Ha ottime qualità fisiche e tecniche, ma non ha l’arrancata, la capacità di andare in dribbling progressivo come Ricardo. E’ però un trequartista, un 9/10 come in genere è il trequartista in Italia. Con le sue caratteristiche in Spagna farebbe benissimo, ma in Italia fa fatica. Vorrei ricordare al riguardo, le difficoltà di Rivaldo nel Milan, lui che con il Barcellona aveva fatto cose eccelse, a tal punto da vincere il pallone d’oro. Nel Milan Paqueta non si è imposto, anche perché si è dovuto adattare a diversi ruoli, non è stato aiutato dalla situazione di instabilità che il club vive da alcuni anni.

Secondo lei una piazza come Firenze potrebbe essere il giusto ambiente per rilanciarsi?