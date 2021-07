Dieci minuti per svoltare: Callejon sta costruendo il suo futuro in viola

Lo spagnolo ha deciso di immolarsi pur di segnare un gol e dimostrare a Italiano che non sta sbagliando a puntare su di lui

Già contro l'Ostermunchen, sei giorni fa, la prova di Callejon era stata positiva. Niente di trascendentale, gli avversari erano pur sempre dei dilettanti, ma la possibilità di agire finalmente in un 4-3-3 sembra averlo rinfrancato, e la catena con Lirola e Bonaventura ha funzionato alla grande. Una prestazione cui hanno fatto seguito allenamenti diligenti sotto gli occhi di Mister Italiano, che ha per lui una discreta stima : non solo lo annovera tra quei giocatori doppiamente importanti per via dei consigli che danno ai più giovani, ma ne apprezza la maggiore capacità , rispetto per esempio a Sottil, di andare in rete . Perché gli attaccanti, per Italiano, sono tre, e non si può dipendere solo dalla vena realizzativa di Vlahovic.

La partita di ieri, per Callejon, è durata solo dieci minuti. Giusto il tempo di costruire qualche azione interessante in tandem con Venuti e scaraventare in rete il pallone dell'1-0, servitogli sul taglio da Sottil. Lampi del Callejon che è stato a Napoli, ma quel pallone era pericolosamente vicino al palo, qualcosa di abbastanza spiacevole da impattare con il corpo. Un giocatore con la testa da un'altra parte non avrebbe rischiato di immolarsi, come poi è accaduto, solo per segnare un gol in amichevole contro una squadra di Promozione. Anche Italiano ha sottolineato questo aspetto in sala stampa: "Per Callejon è una contusione, ma quello è lo spirito. Straordinario vedere uno come lui inseguire così un gol". Gli indizi non mancano, come non manca l'interesse della Lazio di quel Sarri che ha reso il movimento di Callejon iconico all'ombra del Vesuvio. Eppure, secondo quanto risulta a Violanews.com, se l'ex Real Madrid continuerà su questa strada, allora la Fiorentina lo terrà in rosa, magari come alternativa a Nico Gonzalez. Il pacchetto esterni gigliato potrebbe vedere entro la fine del mercato ancora un arrivo, che lo renderebbe, con la permanenza di questo Callejon, davvero temibile.