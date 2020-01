Di Biagio a VN: “Stravedo per Cutrone, farà un grande girone di ritorno e sarà decisivo”

Patrick Cutrone (QUI LA SCHEDA) è vicinissimo a vestire la maglia viola, e visto il suo arrivo imminente, abbiamo intervistato in esclusiva Luigi Di Biagio, allenatore che ha lanciato il giovane ex Milan nella nazionale Under 21:

Signor Di Biagio, lei conosce bene Cutrone, che impatto può avere alla Fiorentina?

Io stravedo per Patrick, vi dico subito che sono di parte, e lo dimostra il fatto che l’ho fatto esordire in Under 21. Io Cutrone lo porterei ovunque, per me è fortissimo, il futuro del calcio italiano, uno dei migliori giovani italiani che ci sono.

Cutrone può essere la punta di cui la Fiorentina ha bisogno?

Sicuramente, ha grandissimo talento e voglia, si vede proprio che ha la fame di fare sempre gol. Lui può fare la differenza e fare un grandissimo girone di ritorno, ne sono sicuro. Per la Fiorentina è un grande colpo, così come per il calcio italiano.

Come si spiega la deludente esperienza in Inghilterra?

Ogni esperienza fa storia a se, noi vediamo solo il prodotto finale, ma c’è tanto che non conosciamo. Sicuramente è stata formativa per lui, ha avuto delle difficoltà, ma lo aiuteranno a crescere ed essere ancora migliore.

Può lottare per un posto all’Europeo?