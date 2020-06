De Santis a VN: “Carrascal delizioso ma da addomesticare, in patria lo paragonano già ad James”

La Fiorentina sta già guardando al futuro, e uno dei profili che piace di più è quello di Jorge Carrascal (LA SCHEDA) , talento colombiano classe ’98 di proprietà del River Plate. Per conoscerlo meglio abbiamo parlato in esclusiva con Lorenzo De Santis, intermediario di mercato e grande esperto di calcio sudamericano.

Cerchiamo di conoscere meglio Carrascal, che giocatore è?

Carrascal oggi è il giocatore che maggiormente migliorato negli ultimi mesi, tra quelli presenti nella rosa del River Plate. Il merito è dell’ allenatore Gallardo, che ha lasciato la sua impronta su alcuni giovani a tal punto da creare una generazione di talenti chiamata i “Gallarditos”. Lui è un giocatore che ha una storia particolarissima, cresciuto in un barrio molto complicato in Colombia, ha già avuto due esperienze con più ombre che luci in Europa, al Siviglia B e al Karpaty in Ucraina. Ha avuto anche una serie di infortuni, in due anni ha subito tre operazioni al menisco, ma è un giocatore che io ho visto già l’anno scorso quando era nelle riserve del River, e si vedeva che aveva un altro passo e un’altra qualità. Quest’anno ha trovato continuità, ed è un giocatore che paragonano a James Rodriguez, capace di fare sia l’esterno offensivo che il trequartista. In Europa, in uno schema offensivo, è addirittura capace di fare anche la mezzala, viste le qualità e la gamba che ha. Oggi, viste le sue doti, in un 4-2-3-1 è capace di fare indistintamente tutte le tre posizioni dietro la punta.