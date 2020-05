Croce a VN: “Rugani ha un’intelligenza fuori dal comune, ma non è Bonucci”

Visto l’interesse della Fiorentina nei confronti di Daniele Rugani (CLICCA QUI), abbiamo parlato in esclusiva con qualcuno che lo conosce bene, e che ha diviso con il difensore della Juventus lo spogliatoio. Stiamo parlando di Daniele Croce, ex centrocampista e capitano dell’Empoli e bandiera dei toscani.

Signor Croce, secondo lei potrebbe essere una scelta giusta per Rugani lasciare la Juventus?

Sicuramente negli ultimi anni ha giocato poco, ma è una cosa comprensibile, visto che è nella squadra più forte d’Italia e piena di campioni. Giocare può fargli solo bene, visto che è ancora giovane, e sono sicuro che in estate sceglierà la cosa migliore per il suo futuro

Lei che lo ha conosciuto da vicino, ci racconti, che giocatore è?

Partiamo dal presupposto che è un ragazzo molto forte, ha fatto benissimo nei suoi primi anni di Serie A ad Empoli, per poi ritrovarsi alla Juventus meritatamente, in un gruppo di campioni. Spicca per un’intelligenza fuori dal normale, non è il classico centrale marcatore ma è molto molto abile nelle letture. L’esperienza accumulata l’ha fatto diventare un giocatore importante sotto tanti aspetti, ma il suo punto di forza è appunto la capacità di leggere con la mente le situazioni più complicate.

Quale è il sistema che potrebbe esaltare maggiormente le sue qualità, una difesa a tre o a quattro?

Personalmente lo vedo meglio in una difesa a quattro, ma stiamo parlando di un esperto conoscitore di calcio, capace di inserirsi con facilità in ogni sistema. La difesa a quattro per caratteristiche è perfetta per lui, e con Sarri si è visto, ma non ci dimentichiamo che la scorsa stagione con Allegri ha fatto delle partite di Champions ad altissimo livello. La sua esperienza gli permette di non avere problemi ad inserirsi in qualsiasi sistema di gioco.

La Fiorentina sta cercando anche un difensore che imposti, può trovarlo in Rugani?

Il ragazzo non è assolutamente scarso tecnicamente, anzi, ma non è Bonucci. Questo va tenuto a mente, perchè non si possono pretendere certe cose da lui, anche se con il tempo è molto migliorato. Come ho detto il suo punto di forza sono le letture difensive, poi è abile in tutti gli aspetti.

Nella Fiorentina del futuro, ipotizzando una difesa a quattro, lo vedrebbe meglio in coppia con Milenkovic o Pezzella?