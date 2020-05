Cordolcini a VN: “Vertonghen un valore aggiunto per la Serie A, con Milenkovic grande coppia”

Jan Vertonghen, difensore del Tottenham, potrebbe essere il grande colpo della Fiorentina per la difesa, e per conoscerlo meglio, Violanews.com ha parlato in esclusiva con Alec Cordolcini, giornalista e scrittore, esperto di calcio belga. CLICCA QUI PER LA SCHEDA DEL DIFENSORE BELGA

Iniziamo dal presentare il giocatore, che difensore è Vertonghen?

Stiamo parlando di un difensore abile, che ha fatto del suo punto di forza la duttilità. Nella sua carriera ha giocato in moltissime posizioni, da terzino a sinistra, da centrale e anche da mediano nell’Ajax. Il picco della sua carriera l’ha avuto al Tottenham, giocando come difensore centrale, ma con la grande capacità di cambiare ruolo o posizione anche all’interno di una singola partita. In questo momento possiamo dire che ha la stessa qualità sia da laterale a sinistra che da centrale.

Quanto sarebbe importante per la Fiorentina? Sarebbe un valore aggiunto?

Nonostante vada per i 33 anni, stiamo parlando di un giocatore di assoluto livello, un valore aggiunto non solo per la Fiorentina, ma per tutta la Serie A. In 8 anni di Premier League è maturato tantissimo, giocando due Mondiali, un Europeo e una finale di Champions. Vertonghen si porta dietro un bagaglio tecnico immenso.

Secondo lei si adatterebbe meglio in un modulo a tre o a quattro?

Non soffre differenze di modulo, anche se probabilmente il suo meglio lo dà giocando a 4. Questa sua grande duttilità, gli garantisce la giusta abilità per cambiare completamente posizione e ruolo anche nella stessa gara, a distanza di pochi minuti.

Crede che potrebbe essere il giocatore giusto per rilanciare le ambizioni della Fiorentina?

Penso che nell’ottica della Fiorentina, quindi di tornare subito in Champions League, non possa bastare solo Vertonghen, ma sarebbe un giocatore di grande esperienza, un uomo spogliatoio su cui costruire per il futuro.

Viste le voci di un trasferimento in Italia, secondo lei potrebbe essere una destinazione giusta?

Dopo tanti anni di Premier, per un giocatore del suo livello, i campionati dove andare sono pochi, direi solo Spagna o Italia. L’Ajax ha provato a riportarlo ad Amsterdam, perché ha avuto un grande rapporto con i lancieri, ma non sono riusciti ad arrivare ad un accordo.

In ottica Fiorentina, con chi lo vedrebbe meglio in coppia?