Il monte ingaggi viola prende forma: comanda Nico Gonzalez, sul podio…

Con l'addio di Ribery e co, il monte stipendi è leggermente calato. Ma il rinnovo di Vlahovic e le ultime di mercato potrebbero cambiare lo scenario

Dopo gli addii di giugno, i (due) nuovi acquisti e qualche ritorno, come è cambiato il monte ingaggi della Fiorentina? La quota complessiva è rimasta quasi invariata, con un lieve alleggerimento (-1 milione circa). Abbiamo preso in considerazione le cifre pubblicate dalla Gazzetta dello Sport all'inizio della scorsa stagione. Il totale ammontava a 55 milioni lordi (29 netti) e collocava il club viola al settimo posto della Serie A.

Abbiamo quindi tolto dal conto gli stipendi di Ribery (4 netti), Cutrone (1,5), Caceres (1,2), Borja Valero (1), Eysseric (0,8) e Barreca (0,6), aggiungendo i vari Kokorin (1,8), Benassi (1), Sottil (0,6), Ranieri (0,5), Rosati (0,3), Terzic (0,3) e poi i due nuovi acquisti. L'ingaggio di Nico Gonzalez, stando alle ricostruzioni giornalistiche, si aggira sui 2,5-2,7 milioni, quello di Maleh circa 700mila euro. Il totale fa poco meno di 28 milioni netti, in attesa delle ultime operazioni di mercato in entrata e in uscita.