Colomba a VN: “Bene dire no a Mendes. Italiano ok, ma io andrei su Ranieri”

Franco Colomba, in esclusiva per ViolaNews.com, commenta la situazione in casa Fiorentina dopo la burrascosa separazione con Gattuso e le difficoltà nel trovare il nuovo allenatore

Franco Colomba è un decano del nostro calcio: oltre 26 anni di carriera (non ancora finita) e tante belle esperienze, fra cui spiccano quelle con l'Ascoli, il Bologna e il Parma, prese in situazioni complicate e portate alla salvezza giocando un bel calcio. Si è fatto le ossa e davanti alle situazioni complicate non si è mai tirato indietro. Giocatori come Giovinco, grazie a lui, hanno svoltato la propria carriera. Queste, in pillole, soltanto alcune delle tappe della sua lunghissima carriera. Per ViolaNews.com, in esclusiva, ha commentato l'attuale momento in casa Fiorentina che, dopo l'inaspettata (o forse no) rottura con Gattuso, sta avendo non poche difficoltà a trovare il suo nuovo allenatore.