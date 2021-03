Ci risiamo: ecco un altro turno cruciale per la salvezza

Regola numero uno: non ripetere lo stesso errore commesso da alcuni dopo Fiorentina-Spezia. Ovvero, considerare la parte finale della stagione come una formalità. Non è così: la vittoria di Benevento è stata ovviamente fondamentale, ma adesso si deve ripartire alla ricerca di quella continuità perduta. O meglio, mai avuta, in pratica, dalla Fiorentina in questa stagione. Troppo discontinua, la Viola vista nell’annata 2020/2021. La striscia positiva migliore è stata di quattro partite, a cavallo del periodo natalizio: dal Fiorentina-Sassuolo 1-1 del 16 dicembre al Fiorentina-Bologna 0-0 del 3 gennaio, con in mezzo il pari ottenuto sempre in casa contro il Verona ed il trionfo di Torino con la Juve. Ora, la truppa di Cesare Prandelli arriva dal rocambolesco pareggio casalingo contro il Parma e la rotonda vittoria contro il Benevento: la (rin)corsa non può e non deve fermarsi adesso, nonostante il prossimo avversario si chiami Milan. Calendario alla mano, sarà un turno cruciale. Il Genoa ha battuto il Parma nell’anticipo del venerdì, lasciando in una posizione quasi disperata i ducali, mentre nel pomeriggio del sabato vedremo cosa succederà in Crotone-Bologna e soprattutto in Spezia-Cagliari. Occhio, poi, domenica a Juventus-Benevento e Sampdoria-Torino. Neppure i blucerchiati a quota 32 punti possono dormire sonni totalmente tranquilli.

