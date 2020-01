Castrovilli rimane in ospedale per accertamenti: il trauma subìto sarà tenuto sotto controllo

Gaetano Castrovilli rimarrà a Careggi per ulteriori controlli nella notte: secondo quanto appreso dalla redazione di Violanews.com, il centrocampista pugliese è stato ricoverato per un trauma commotivo e verrà monitorato per escludere complicazioni. La Fiorentina e il ragazzo non vogliono correre rischi di nessun tipo, dunque avanti con i controlli e le procedure richieste. Coraggio Gaetano!