Castillo a VN: “Fiorentina, col Liverpool fu indimenticabile. Prenderei Spalletti, domani a Lecce…”

Un passato che l’ha portato dalla Serie D fino alla Champions, Ignacio “Nacho” Castillo ci ha raccontato diversi ricordi e progetti futuri oltre ad uno zoom sul momento attuale della Fiorentina. L’ex attaccante di Pisa e Lecce ha fatto tappa a Firenze nella stagione 2009-10 prima di passare al Bari:

Nacho, in Italia sei passato dalla Serie D fino ad arrivare alla Champions. Non un percorso da tutti…

Essere passato da tutte queste categorie è un vantaggio che mi ritrovo anche nella nuova carriera da allenatore. Sono contento di aver fatto questo tipo di percorso, mi è servito tanto ed oggi mi aiuta

A Firenze hai giocato partite come quella con il Liverpool. Cosa porti dentro di quei momenti?

Giocare la Champions è una sensazione bellissima, sono stato fortunato a parteciparci con la Fiorentina. Da allora la viola non è più tornata in quella competizione. Mi sento un uomo fortunato per aver giocato partite come quella di Liverpool

Oggi la Fiorentina vive un periodo totalmente diverso da quei tempi…

La Fiorentina resta una grande squadra, difficile dire se abbia fatto o meno degli errori in questi anni. Ci sono delle stagioni che vanno un po’ così, i viola non sono abituati a lottare per non retrocedere ma credo che questa nuova proprietà abbia degli obiettivi diversi

Pensi che il periodo passato in viola abbia rallentato definitivamente la tua carriera?

Non è stato un errore andare a Firenze, però quando arrivi in una nuova squadra e ti infortuni al primo giorno di preparazione sicuramente non sei fortunatissimo. Lo stato fisico ed atletico era la migliore arma che avessi a disposizione, poi il fatto di giocare ogni tre giorni non garantiva tantissimo tempo per allenarsi e ne risentivo

Firenze è spesso terra di critiche anche precoci. Qualcuna è arrivata anche per te, come reagivi?

Capita un po’ ovunque, l’importante è essere forti, allenarsi e rispondere sul campo quando arriva l’opportunità. I giocatori sono i primi a saperlo quando sbagliano, anche se non tutti riescono a reagire specie in squadre come la Fiorentina dove ci sono sempre delle esigenze

In questi giorni a subire diversi attacchi è Chiesa…

Sicuramente sono gesti che non andrebbero fatti, non l’ho visto e non conosco il motivo. Andrebbe chiesto direttamente al ragazzo

Il momento più bello della tua esperienza alla Fiorentina?

E’ un’esperienza che avrei voluto godermi di più, eravamo uno spogliatoio normale senza problemi. La partita con il Liverpool è stato sicuramente uno dei momenti più belli di quella stagione

Per il post Iachini girano nomi come Spalletti e De Rossi. Ti piacciono come soluzioni?

Spalletti sicuramente, mi piace tantissimo. Per De Rossi credo sia presto, diventerà sicuramente un tecnico valido ma credo non abbia fatto neanche corsi da allenatore. Luciano è già una sicurezza, credo non siano paragonabili (ride ndr)

E la carriera da allenatore come prosegue?

Stiamo aspettando l’evolversi di questa situazione legata al virus, dovrei tornare in Italia il prima possibile. Ho delle idee, l’importante è trasmetterle ai giocatori quando arriverà l’occasione. Allenare tanto per allenare non porta mai a risultati

Che partita sarà Lecce-Fiorentina?