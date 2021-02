Buon compleanno Violanews. Oggi sono 20 anni

La giornata di oggi per me e per tutta la famiglia di Violanews ha un significato particolare. Sono infatti 20 anni precisi che siamo presenti sul web. Tutto è cominciato con il nuovo secolo: il sottoscritto, da sempre appassionato di tecnologia e delle novità, si era messo in testa di portare ai tifosi tutte le notizie relative alla Fiorentina attraverso il computer. Ovviamente c’erano i quotidiani, c’era Radio Blu con il Pentasport che era solo bisettimanale, imperava il televideo e internet era solo agli albori.

Dopo tante letture e approfondimenti decisi di fondare un sito che avrebbe dovuto riportare tutto quello che accadeva nel mondo viola. Mi fece da spalla Tibor Raugei che lavorava come regista a Radio Blu. Lo volli definire con poca modestia l’Ansa in chiave Fiorentina. Non era semplice lavorare, gli smartphone erano ancora lontani da essere inventati e i redattori che seguivano tutti gli allenamenti (eravamo gli unici a farlo sul web) telefonavano a chi era in redazione per dettare il resoconto. Lo stesso succedeva per gli incontri in sala stampa e per ogni occasione in chiave Fiorentina.

Il primo scossone avvenne quasi subito: via Fatih Terim ed ecco arrivare sulla panchina quel Roberto Mancini che portò a fine stagione con la Coppa Italia anche l’ultimo trofeo nella bacheca gigliata. L’anno seguente arrivò il fallimento e poi la rinascita dalla C2 con la famiglia Della Valle. Intanto Violanews continuava ad appassionare sempre più persone, ma i numeri erano ancora lontani da quelli attuali. Facebook e gli altri social ancora non erano presenti e per tenere uniti i tifosi viola c’erano la chat dedicate e anche noi avevamo la nostra.

Con il ritorno della Fiorentina nella massima serie l’interesse dei tifosi è aumentato e ovviamente anche Violanews si è aggiornato ripetutamente come grafica (la prima era veramente arcaica). Nel 2013, e siamo a soli 8 anni fa, Tibor ha lasciato e per proseguire al meglio l’avventura ho radunato tre amici fondando la Fab Four 2013, la società che ancora oggi è proprietaria di Violanews a cui negli anni si sono aggiunti Numericalcio.it e Tuttitalenti.com.

La tecnologia è andata avanti di gran carriera e con gli smartphone e la banda larga è stato possibile evolvere anche Violanews inserendo un forum da subito seguitissimo, immettendo sempre più video che arricchiscono la nostra offerta web. A fine 2015 è arrivata l’offerta da parte di RCS di entrare a far parte di Gazzanet, offerta che ho accolto con entusiasmo perché le nostre notizie più importanti sarebbero andate su Gazzetta.it, il sito sportivo più letto in Italia, aumentando gli accessi e la conoscenza stessa del nostro portale. Da quel momento, complice anche la sempre maggiore diffusione del web, Violanews è diventato il punto di riferimento di moltissimi tifosi viola e non, e anche di molti addetti ai lavori che ci seguono con attenzione. In qualche giornata speciale abbiamo anche superato la barriera del milione di pagine viste e a breve verrà lanciata una nuovissima grafica che porterà un miglioramento soprattutto per la visione sugli smartphone.

Oggi mi sono permesso di ricordare tutto questo nostro lungo percorso, e spero di non avervi annoiato troppo, perché è veramente per me un grande traguardo. Innanzitutto devo fare un caloroso ringraziamento a tutti i nostri lettori (anche a quei pochi che sul forum di tanti in tanto ci lanciano frecciatine) e anche ai vari opinionisti che ho avuto l’onore di ospitare su Violanews. E non credo di far torto a nessuno ricordando per tutti il grande Alessandro Rialti che ci ha fatto l’onore di voler scrivere proprio su Violanews. Un ringraziamento anche al mio compagno di viaggio radiofonico David Guetta che soprattutto nei primi anni ci ha aiutato a farci conoscere verso tutti gli ascoltatori del Pentasport. Infine permettetemi di ricordare la nostra redattrice Chiara Baglioni che ci ha lasciato prematuramente ormai più di due anni fa

Mi sembra giusto adesso ricordare tutti i redattori che oggi collaborano con Violanews. E’ grazie al loro impegno e alla loro bravura che dopo tanti anni posso stare tranquillo che il sito è in buone mani.

