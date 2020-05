“#brescianonmollamai”, il video solidale: da Toni a Prandelli, quanti ex viola per la causa

Tantissimi personaggi noti, soprattutto del mondo del calcio, legati a Brescia, uniti nel video #brescianonmollamai che sta girando in rete. Ognuno di loro regge un cartello con la scritta “Brescia non molla mai”. Merito dell’associazione BSportING, affiliata all’ordine degli ingegneri di Brescia, che ha voluto dare in questo modo un messaggio di speranza in un periodo particolarmente difficile per la città lombarda. Tra i 115 volti, fra i quali Pirlo e Hubner, figurano anche vari ex viola. Violanews ha contattato Marco Bresciani, uno degli ideatori del video, il quale ha raccontato come li ha raggiunti.

“Per Viviano non è stato un grande problema perché è un appassionatissimo di Brescia e un caro amico di tanti ragazzi della nostra città. Elena Linari era stata presente a un compleanno della nostra associazione quando era a Brescia tramite il presidente Casari ed è rimasta legatissima alla città dove coltiva ancora parecchie amicizie. Grazie a Tullio Tinti, procuratore di Toni e Baronio, non c’è stata alcuna difficoltà a coinvolgerli mentre De Maio è un caro amico di una società che ci ha dato una mano a reperire contatti. Romulo ci è stato dato direttamente dal Brescia Calcio. Discorso particolare per mister Cesare Prandelli e Lele Adani. Ad entrambi tenevamo particolarmente perché sono due personaggi molto conosciuti nel mondo sportivo e non. Prandelli lo abbiamo raggiunto tramite Gigi Maifredi e dopo avergli mandato un semplice messaggio whatsapp per spiegargli il progetto in meno di cinque minuti con grandissimo stupore è arrivata la sua foto con tanto di ringraziamento per il lavoro svolto. Lele Adani tramite un grandissimo senatore storico del Brescia Calcio, Luciano De Paola, così abbiamo ottenuto subito anche la sua collaborazione”. E Roberto Baggio? “Al momento non ci siamo riusciti. Considera, però, che il tutto è stato creato in una sola settimana. Domani ci riproviamo”.