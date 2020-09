Si conclude la prima giornata viola di Giacomo Bonaventura, dopo aver svolto le visite mediche. Secondo quanto raccolto da Violanews, il giocatore dopo i controlli ha incontrato i dirigenti viola, visitato il centro sportivo e fatto una corsetta sul prato del centro sportivo. In attesa dell’ufficialità, Bonavnetura ha già respirato l’aria fiorentina, pronto per questa nuova avventura in viola.

