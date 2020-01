Battere la Spal e girare a 21: a Iachini serve questo. Troppe aspettative nel mercato?

Chiesa che non serve Boateng davanti la porta sguarnita preferendo l’azione personale, Dalbert che calcia da quaranta metri anziché lanciare Chiesa a tu per tu con Skorupski, la frittata che ha portato al pari bolognese firmata Boateng-Caceres-Pezzella e il goffo intervento di Dragowski sul tiro dal fondo di Orsolini. La Fiorentina non ne voleva proprio sapere di tornare a casa da Bologna con i tre punti. Alcuni miglioramenti si sono visti, sicuramente sotto il profilo dell’atteggiamento, rispetto alle trasferte più recenti, ma ovviamente ancora non è abbastanza. Il presidentissimo Rocco Commisso si dice soddisfatto del carattere mostrato e Beppe Iachini ha evidenziato pregi e difetti della prestazione in terra emiliana, ma adesso non ci possono essere davvero più attenuanti ed occorre dare subito un segnale positivo, tra sei giorni contro la Spal. La vittoria manca da troppo tempo, deve tornare in occasione dell’ultima gara del girone di andata, anche e soprattutto per girare a 21 punti, preparandosi poi al tour de force che vedrà i gigliati impegnati contro avversari quasi proibitivi ed in gare delicatissime come ad esempio quella contro il Genoa. Sperando, poi, che dal mercato arrivi una mano per tutti, anche se i nomi usciti con maggiore convinzione in questi giorni non è che infiammino proprio la passione del tifo. Ma del resto la priorità deve essere quella di uscire quanto prima da questa situazione ed iniziare a programmare la prossima stagione, che giocoforza dovrà vedere la Fiorentina scendere in campo con ben altre ambizioni.