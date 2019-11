Amarcord Fiorentina: Ribery e quell’esordio al Franchi di 11 anni fa

11 anni fa, la Fiorentina di Prandelli affrontava nei gironi di Champions League il Bayern Monaco di Frank Ribery, quel Bayern che nella partita d’andata era stato in grado di umiliare la viola con un netto 3-0. La partita di Firenze vedrà dominare i viola che passano in vantaggio con un gol pazzesco del “fenomeno” Adrian Mutu, la Fiorentina sprecherà tanto e verrà raggiunta nel finale con un gol di Borowski. Ribery non farà una grande partita, ma a distanza di 11 adesso quello stadio è la sua casa, e quel coro che avrà sentito cantare dopo la prodezza del numero 10 rumeno, è una routine ad ogni sua uscita dal terreno di gioco. Perchè la standign ovation quando esce il nuovo fenomeno con la maglia numero 7 è diventata un’abitudine al Franchi.

Il tabellino della gara:

FIORENTINA-BAYERN 1-1

FIORENTINA: Frey; Zauri, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Kuzmanovic (34’st Osvaldo), Felipe Melo, Montolivo; Santana (17’st Almiron), Gilardino, Mutu.

In panchina: Storari, Kroldrup, Donadel, Jovetic, Pazzini. Allenatore: Prandelli

BAYERN MONACO: Rensing; Oddo, Lucio, Demichelis, Zè Roberto; Schweinsteiger (34’st Kroos), Borowski, Van Bommel, Ribery; Klose, Podolski(43’st Ottl). In panchina: Butt, Van Buyten, Sosa, Lell, Breno.

Allenatore: Klinsmann

ARBITRO: Mallenco (Spa)

RETI: 11’pt Mutu; 33’st Borowski.