All.Ostermunchen a VN: “Italiano voleva farcene 30, ci ha motivati. Vlahovic…”

Cosiì il tecnico dei tedeschi ai nostri microfoni

Harald Melnik , tecnico dell’Ostermunchen, ha parlato a ViolaNews al termine della gara amichevole di oggi persa contro i Viola. Queste le sue parole su Vincenzo Italiano e non solo:

La Fiorentina ha giocato veramente bene, soprattutto sulle fasce. È una squadra compatta e apprezzabile. Sottil è un giocatore forte, così come Vlahovic. Mi è piaciuto molto anche Maleh. Non conosco bene Italiano, ma ho letto che avrebbe voluto farci 30 gol, questo ci ha dato ulteriori motivazioni. Siamo riusciti a limitare il passivo e per questo siamo contenti.