A. Sottil a VN: “Riccardo legato a Firenze, si è conquistato il rinnovo: società e Iachini credono in lui”

Riccardo Sottil ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina. Domani mattina insieme al Ds viola Daniele Pradè lo annuncerà in conferenza stampa. Per un commento sul nuovo accordo, Violanews.com ha contattato in esclusiva Andrea Sottil, padre del giocatore ed ex viola.

Sottil, che sensazioni provate per questo accordo?

“Come famiglia siamo felici per lui, si è conquistato sempre tutto da solo. Ha fatto percorso un che è iniziato da quando aveva sette anni. Tutto quello che si è conquistato lo ha fatto da solo con impegno, certo divertendosi, ma facendo anche sacrifici. Siamo contenti di questo nuovo contratto, sono felice che la società creda in lui. Vedono prospettive importanti, è bello così. E questo è solo un punto di partenza”.

Che stagione è questa per Riccardo?

“Ha fatto bene nel precampionato, poi con Genoa e Napoli quando è stato chiamato in causa. Per la Fiorentina è una stagione particolare, ci si aspettava una squadra più su ma ci son stati un po’ di difficoltà. Con l’arrivo di Iachini sembra cambiato qualcosa, normale che ora l’allenatore decida di giocare con l’assetto più collaudato. Su Riccardo posso dire che son felice di averlo visto dentro a Napoli, vuol dire che il mister lo considera. Qui si toglierà delle belle soddisfazioni lavorando sodo. Il rinnovo è un connubio importante, la proprietà ha stima di lui e viceversa. Mio figlio è molto legato a Firenze, vuole imporsi qui. Come tutti vuole giocare ma bisogna stare a disposizione e così si ritaglierà spazio”.

Castrovilli, Ranieri, Venuti e ora Sottil. La Fiorentina punta sui suoi giovani…

“E’ giusto così: hanno tutti qualità e possono essere protagonisti, è bello quando società crede nei suoi prodotti. Vanno fatti i complimenti a tutti coloro che ci lavorano. Io vengo dalla vecchia scuola, ci son tanti italiani bravi ma in generale si pesca spesso all’estero. Personalmente mi piace avere giocatori che conoscono bene il nostro calcio e valorizzarli”.