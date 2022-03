Viareggio Cup, Milan-Fiorentina: formazioni ufficiali, viola con bomber Sene

Prima sfida a eliminazione diretta per gli Under 18 di Papalato

Dentro o fuori. Ottavi di finale della Viareggio Cup, al "Melani" di Pistoia si gioca Milan-Fiorentina. In campionato i viola di Christian Papalato hanno nove punti in più dei rossoneri di Christian Terni, ma questi valori contano relativamente in un torneo a eliminazione diretta. La Fiorentina arriva alla partita dopo aver superato il girone 5 da seconda classificata, con due vittorie e una sconfitta, dietro i nigeriani dell'Alex Transfiguration e davanti a Pisa e Monterosi; il Milan invece ha vinto il girone 2, con due vittorie e un pareggio, a pari merito con la Carrarese e davanti a Parma e agli statunitensi del Westchester United. Gli altri risultati degli ottavi di finale LIVE su NumeriCalcio.