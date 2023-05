Under 18- Fiorentina Roma- Segui la cronaca della partita in tempo reale.

Non perderti la cronaca della partita tra Fiorentina e Roma in tempo reale.

La Fiorentina Under 18 affronta la capolista Roma alo stadio Gino Bozzi alle ore 15.Sarà fondamentale per i viola portare a casa i 3 punti per sperare di scavalcare qualche posizione in classifica e per concludere la stagione al meglio. Le formazioni delle due squadre: