Under 18: Fiorentina-Empoli, finisce 0-1 per gli ospiti.

La Fiorentina ha affrontato l'Empoli questa mattina alle ore 11.30 allo stadio Gino Bozzi delle due strade, alla fine sono riusciti a spuntare la vittoria gli ospiti con risultato di 0-1. La partita inizia subito in salita per viola, che subiscono il gol degli ospiti dopo appena 20 secondi, su una disattenzione difensiva che ha permesso a Bocci di portare la sua squadra in vantaggio. La prima frazione di gioco è giocata a ritmi non troppo elevati da entrambe le squadre, con una Fiorentina che cercava in tutti i modi di pareggiare i conti; molto bravi i difensori ospiti a non concedere nulla. Il secondo tempo invece offre una partita molto più combattuta, con nervosismo e tanti falli. Tuttavia tutte e due le squadre alzano i ritmi di gioco in cerca di un gol; i viola creano molto nella metà campo dell' Empoli, senza però mai trovare il varco giusto. Gli ospiti invece gestiscono il vantaggio, provando ogni tanto a ripartire in contropiede. Con questa vittoria, l'Empoli supera in classifica i viola, che scendono in quinta posizione.