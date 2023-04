Under 17-Fiorentina Genoa- Vittoria che vale il primo posto per i viola.

È successo di tutto al Gino Bozzi, rivivi con noi la cronaca della partita per scoprirlo.

La Fiorentina Under 17 ha affrontato il Genoa all stadio Gino Bozzi delle 2 strade alle ore 15.La prima frazione di gioco è ha visto una partita spettacolare, con tante reti e duelli di gioco. Il Genoa passa doppiamente in vantaggio nei primi 30 minuti di gioco, poi però il terzino rossoblu viene espulso e la partita cambia radicalmente. Infatti i viola riescono a trovare prima il gol che accorcia le distanze, e poi allo scadere del primo tempo il gol del pareggio. Il secondo tempo invece è stato più equilibrato, con tanto possesso palla da parte di tutte e due le squadre; verso la fine della partita la risolve Rubino, che si inventa una punizione magistrale che vale i 3 punti alla Fiorentina.