Roma-Fiorentina 3-1: super Veretout rovina la prima di Italiano

La diretta della prima partita della Fiorentina di Italiano subito alle prese con una big della Serie A

La Fiorentina di Vincenzo Italiano esordisce in campionato a Roma contro una delle compagini accreditate per la lotta per il raggiungimento dell'Europa. Josè Mourinho è una garanzia, ma anche l'organico dei giallorossi è di primaria importanza. I viola presentano sicuramente la grande novità di Nico Gonzalez a sinistra e il contesissimo Vlahovic al centro dell'attacco. E per i Viola il primo impegno di notevole importanza e c'è attesa per il modo aggressivo di giocare delle squadre del nuovo mister della Fiorentina.