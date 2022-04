Primavera, Torino-Fiorentina LIVE dalle 14.30 su Violanews

Quattro giornate di fila senza vittorie per la Fiorentina

La Primavera di Alberto Aquilani cerca di interrompere l'astinenza da vittorie che dura quattro giornate. Nella trentesima giornata di campionato, i viola scendono in campo al "Vittorio Pozzo" di Biella contro il Torino. La Fiorentina è ancora in zona playoff, ma non deve perdere ulteriori punti per non correre il rischio di far rientrare le rivali, granata compresi. Non sarà della sfida Bianco, espulso contro il Lecce e dunque squalificato. Gli altri risultati e la classifica aggiornata su NumeriCalcio.