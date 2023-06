Primavera, la semifinale Torino-Fiorentina LIVE dalle 20 su Violanews

Dentro o fuori in 90' o 120', i ragazzi di Aquilani per andare in finale hanno un solo risultato a disposizione

Allo stadio 'Ricci' di Sassuolo va in scena Torino-Fiorentina, semifinale del Campionato Primavera 1 TIM 2022/2023. Per accedere alla finalissima contro il Lecce (che ha superato 2-1 il Sassuolo), la Fiorentina ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. Il Torino, in virtù della miglior posizione in classifica, al termine dei tempi supplementari potrà contare anche sul pareggio per passare il turno. Non è prevista l'esecuzione dei calci di rigore, dunque la contesa si risolverà in novanta o centoventi minuti.