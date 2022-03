LIVE! Primavera, Pescara-Fiorentina: Corradini sbaglia un rigore, Toci rimedia in rete!

Impegno in trasferta per i viola

Prosegue senza soste il campionato Primavera. A Città Sant'Angelo la Fiorentina di Alberto Aquilani incrocia i padroni di casa del Pescara, ultimo in classifica. I viola cercano la terza vittoria di fila per confermarsi ai piani alti della classifica. Gli altri risultati e la classifica aggiornata in tempo reale su NumeriCalcio.