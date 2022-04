Primavera, Napoli-Fiorentina LIVE dalle 11 su Violanews

Altra partita contro una squadra in lotta per salvarsi. Ma i viola devono vincere ancora per confermarsi in zona playoff

Stefano Fantoni

Giornata numero 31, la terzultima del campionato Primavera 1. A Cercola va in scena Napoli-Fiorentina. Dopo aver battuto la Spal, per la squadra di Aquilani c'è un'altra sfida contro una formazione impegnata nella lotta salvezza e che nel turno infrasettimanale ha vinto sul campo della Roma capolista. I viola, però, non possono fermarsi e hanno bisogno di punti per consolidare il proprio posto in zona playoff. Gli altri risultati e la classifica aggiornata su NumeriCalcio.