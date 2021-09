LIVE! Primavera, Inter-Fiorentina: reazione viola, ecco il pareggio di Di Stefano

Di nuovo in campo dopo la sosta per le nazionali: in panchina sfida tra ex compagni di squadra

Stefano Fantoni

Seconda giornata del Campionato Primavera 1, allo stadio "Breda" di Sesto San Giovanni si gioca Inter-Fiorentina. Dopo la sosta per le nazionali, le squadre tornano in campo dopo un esordio diverso: vittoria di misura contro l'Atalanta per i nerazzurri, ko casalingo col minimo scarto per i viola contro la Juventus. Sfida nella sfida in panchina, tra Alberto Aquilani e Cristian Chivu, ex compagni di squadra ai tempi della Roma. I risultati completi del secondo turno e la classifica aggiornata su NumeriCalcio.

INTER 1-1 FIORENTINA

25' 13:29 - 11 set DI STEFANO! PARI VIOLA! Azione forsennata della Fiorentina, che con Agostinelli costringe Botis al miracolo. L'azione prosegue e Bianco serve Corradini al rigore in movimento: altro miracolo di Botis. Sulla respinta Di Stefano inzucca in rete la ribattuta da pochi passi. 24' 13:27 - 11 set Punizione Fiorentina che in pratica è come un corner corto da destra: Corradini calcia forte e teso al centro, Egharevba cerca la deviazione vincente, ma trova un avversario che respinge. 18' 13:22 - 11 set Continua a provarci la Fiorentina, sempre sul settore sinistro, stavolta con Corradini che crossa al centro, ma manca sempre un riferimento offensivo in area. 14' 13:17 - 11 set Primi segni di vita della Fiorentina, che, sugli sviluppi di un corner, porta Neri al cross dal fondo: pallone interessantissimo, ma a centro area non ci sono compagni di squadra pronti a colpire a rete. 9' 13:12 - 11 set Kayode limita in extremis Silvestro pronto a calciare, ma poi lascia il pallone in area, Owusu prova ad approfittarne, Lucchesi allontana. 13:16 - 11 set Inter in pressione, possesso palla esclusivamente nerazzurro, Fiorentina in difficoltà. 3 13:07 - 11 set Inter subito in vantaggio con Abiuso. Goffi supera Rocchetti a sinistra e mette al centro per l'attaccante nerazzurro, che anticipa di testa Lucchesi a centro area insaccando alle spalle di Fogli. 13:03 - 11 set Calcio d'inizio! 13:06 - 11 set In tribuna presente anche il presidente viola Rocco Commisso, accompagnato dal dg Joe Barone. 12:59 - 11 set Squadre in campo al "Breda", tra poco il calcio d'inizio di Inter-Fiorentina.

INTER (4-3-1-2): Botis; Silvestro, Moretti, Fontanarosa, Pelamatti; Casadei, Sangalli, Nunziatini; Goffi; Abiuso, Owusu. A disp.: Rovida, Calligaris, Hoti, Peschetola, Jurgens, Iliev, Fabbian, Cecchini Muller, Andersen, Grygar. Allenatore: Cristian Chivu

FIORENTINA (4-3-3): Fogli; Rocchetti, Frison, Lucchesi, Kayode; Bianco, Corradini, Neri; Egharevba, Agostinelli, Di Stefano. A disp.: Andonov, Gentile, Ghilardi, Petronelli, Falconi, Gori, David, Toci, Amatucci, Dainelli, Krastev, Barducci. Allenatore: Alberto Aquilani

Arbitro: Paolo Bitonti di Bologna

Assistenti: Andrea Niedda di Ozieri e Marco Porcheddu di Oristano

Reti: 3' pt Abiuso (I)