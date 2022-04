LIVE! Primavera, Genoa-Fiorentina: Corradini pareggia su punizione!

Trasferta ligure per i ragazzi di Aquilani

Ventisettesima giornata del Campionato Primavera 1, a Genova si gioca Genoa-Fiorentina. I viola, dopo aver festeggiato l'accesso alla finale di Coppa Italia per la quarta stagione di fila, ora vogliono vincere anche in campionato per continuare la corsa verso le finali scudetto. Gli altri risultati e la classifica aggiornata in tempo reale su NumeriCalcio.