Primavera, Fiorentina-Torino LIVE dalle 15 su Violanews

Viola e granata di fronte nello scontro diretto al 'Bozzi'

Dodicesima giornata del Campionato Primavera 1, al "Bozzi" di Firenze si gioca Fiorentina-Torino. I viola di Alberto Aquilani, reduci dal trionfo in Supercoppa, attendono i granata di Federico Coppitelli in uno scontro diretto in zona playoff: chi vince sale al secondo posto in solitaria. Gli altri risultati e la classifica su NumeriCalcio. Dalle 15 vi raccontiamo la sfida in diretta su Violanews.