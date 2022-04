Primavera, Fiorentina-Spal LIVE dalle 14 su Violanews

Viola a caccia della vittoria della continuità dopo il successo sul Torino

Meno quattro al termine della stagione regolare del Campionato Primavera 1 2021/2022. Nella giornata numero trenta, al Bozzi di Firenze si gioca Fiorentina-Spal. La squadra di Alberto Aquilani vuole dare seguito per mantenersi in zona playoff, dall'altra parte i ragazzi di Paolo Mandelli cercano un successo per dare vita a una classifica che li avvicina sempre di più alla retrocessione. Gli altri risultati e la classifica aggiornata su NumeriCalcio.