LIVE! Primavera, Fiorentina-Napoli: Toci messo giù in area, ma niente rigore

Seconda e ultima gara da recuperare per i viola, che possono tornare in zona playoff

Torna in campo la Primavera di Alberto Aquilani, che al 'Bozzi' ospita il Napoli nel recupero della quattordicesima giornata di campionato. I viola riallineano il proprio campionato a quello delle avversarie con la seconda delle due gare da recuperare. Con una vittoria Bianco e compagni aggancerebbero la Juventus al quinto posto, in zona playoff. Indisponibili Frison, convocato da Italiano per Fiorentina-Juventus di Coppa Italia, e Kayode, squalificato. Gli altri risultati e la classifica aggiornata in tempo reale su NumeriCalcio.