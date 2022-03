Primavera, Fiorentina-Milan: formazioni ufficiali, Aquilani punta sul tridente

Viola a caccia della quarta vittoria consecutiva

Prosegue il campionato Primavera 1 e, nella ventiquattresima giornata, al "Bozzi" si gioca Fiorentina-Milan. Terzo confronto stagionale tra le squadre: i viola hanno vinto sia la gara di andata a Milano, sia la sfida di Coppa Italia a Firenze. Aquilani cerca la quarta vittoria di fila per confermarsi al secondo posto in classifica. Dall'altra parte Giunti vuole vincere per avvicinarsi alla zona playoff. Gli altri risultati e la classifica aggiornata in tempo reale su NumeriCalcio.