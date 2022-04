LIVE! Primavera, Fiorentina-Lecce: miracolo di Andonov, ospiti vicini al raddoppio

Viola a caccia della vittoria dopo tre giornate senza gioie (una sconfitta seguita da due pareggi)

Turno infrasettimanale per la Primavera di Alberto Aquilani, che al 'Bozzi' sfida il Lecce in una partita da non fallire. I viola mancano l'appuntamento con la vittoria da tre giornate, ma restano comunque al quarto posto in classifica e dunque in zona playoff. I giallorossi, invece, attualmente sono in zona playout ma molto vicini alla salvezza. Gli altri risultati e la classifica aggiornata in tempo reale su NumeriCalcio.