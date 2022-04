Primavera, Fiorentina-Empoli LIVE dalle 15 su Violanews

Antipasto giovanile del confronto tra i grandi

La Primavera di Alberto Aquilani torna in campo dopo la sosta per le nazionali. Nella ventiseiesima giornata di campionato, al 'Bozzi' va in scena il derby Fiorentina-Empoli. In questo antipasto del confronto tra le prime squadre di Italiano e Andreazzoli, i viola vogliono tornare alla vittoria per difendere il terzo posto e, magari, aggredire il secondo. Gli altri risultati e la classifica aggiornata in tempo reale su NumeriCalcio.