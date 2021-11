LIVE! Primavera, Fiorentina-Atalanta: calcio d’inizio al Bozzi

I viola vogliono la quinta vittoria di fila per mantenere il secondo posto in coabitazione col Genoa

Ottava giornata del Campionato Primavera 1 2021/2022. Al 'Bozzi' di Firenze si gioca Fiorentina-Atalanta. La squadra di Aquilani arriva al confronto reduce da quattro vittorie di fila e seconda in classifica. I nerazzurri di Massimo Brambilla invece sono undicesimi e reduci dall'impegno infrasettimanale in Youth League (1-2 contro il Manchester United). I risultati in tempo reale e la classifica aggiornata su NumeriCalcio.