LIVE! Primavera, Juventus-Fiorentina: riprende il match, subito triplo cambio viola

Scontro diretto in zona playoff

Diciottesima giornata del Campionato Primavera 1 2021/2022, la prima del girone di ritorno. Al "Juventus Training Center" di Vinovo va in scena Juventus-Fiorentina, scontro diretto in zona playoff. I viola di Aquilani vogliono dare seguito alle vittorie con Roma e Spal per continuare la corsa ai piani alti della classifica. Di fronte i bianconeri di Bonatti, avanti di un punto, ma con una gara giocata in più. Gli altri risultati e la classifica aggiornata in tempo reale su NumeriCalcio.