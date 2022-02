LIVE! Primavera, Sampdoria-Fiorentina: occasionissima per Bianco

Viola a caccia del bis dopo la vittoria contro il Bologna

Dopo aver superato il Bologna al 'Franchi', la Primavera di Alberto Aquilani torna in campo nella sedicesima giornata di campionato, sfidando la Sampdoria a Bogliasco. Sia i viola che i blucerchiati arrivano da una vittoria nella prima gara del 2022 e cercano il bis per consolidare la propria candidatura in zona playoff. Gli altri risultati e la classifica aggiornata su NumeriCalcio.