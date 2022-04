Primavera, Bologna-Fiorentina: formazioni ufficiali, novità in porta per i viola

I viola oggi possono qualificarsi matematicamente ai playoff con due giornate di anticipo

Trentaduesima giornata del Campionato Primavera 1 2021/2022. Al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole (BO) si gioca il derby dell'Appennino, Bologna-Fiorentina. Per i ragazzi di Aquilani oggi può arrivare la matematica qualificazione ai playoff con due giornate, ma serviranno due risultati in contemporanea: vittoria viola a Bologna e non vittoria della Sampdoria con il Lecce; altrimenti tutto rimandato alla prossima giornata, dove di fronte ci saranno proprio i blucerchiati. Gli altri risultati e la classifica aggiornata su NumeriCalcio.