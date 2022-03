LIVE! Primavera, Atalanta-Fiorentina: formazioni ufficiali, Agostinelli torna dal 1′

I viola cercano la quinta vittoria di fila

Ultima partita prima della sosta per la Primavera di Alberto Aquilani. Nella venticinquesima giornata di campionato, a Zingonia va in scena Atalanta-Fiorentina. I viola cercano la quinta vittoria di fila per restare al secondo posto in classifica. Gli altri risultati e la classifica aggiornata in tempo reale su NumeriCalcio.