Milan-Fiorentina Femm.: dalle 12.30 il LIVE dei quarti di Coppa Italia su VN

Tutto pronto per il ritorno di Milan-Fiorentina Femminile: le gigliate di coach Patrizia Panico (che oggi compie gli anni) se la vedranno con le rossonere dopo aver perso nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia per 1-0 allo Stadio Comunale Pietro Torrini di Sesto Fiorentino. In quell'occasione decise il match la rete di Piemonte. Chi la spunterà oggi se la vedrà in semifinale con la vincente della sfida tra Roma e Pomigliano. GUARDA QUI IL TABELLONE DI COPPA ITALIA FEMMINILE