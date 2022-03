LIVE! Serie A Femm., Fiorentina-Verona: Pasini si divora il vantaggio, poi palo viola!

La Fiorentina è l’unica squadra che in questa Serie A non ha ancora tenuto la porta inviolata. Nelle sei precedenti stagioni, dopo 16 gare giocate nel massimo campionato, le viola avevano sempre collezionato almeno tre clean sheet e non avevano mai incassato così tante reti (31 nel torneo in corso, almeno sette in più rispetto alle edizioni passsate).