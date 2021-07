LIVE – L’ultimo giorno di ritiro a Moena: squadra in campo

L'ultima giornata di ritiro perla squadra Viola

Tutto pronto per l'ultimo allenamento prima della fine del ritiro

Squadra in campo, il mister chiama a sé tutti i ragazzi per parlare con loro

Termina l'ultimo allenamento per questo ritiro di Moena

Ultimo giorno di ritiro per la Fiorentina a Moena, la perla della Val di Fassa. O meglio, ultima mattinata. Allenamento mattutino delle 10 come di consueto per i ragazzi di Vincenzo Italiano. Poi, nel pomeriggio, la squadra farà i bagagli e farà rientro a Firenze.