LIVE – Basilea-Fiorentina 0-0 p.t. Svizzeri già col pullman davanti la porta

Tutto in 90 (0 120) minuti. La Fiorentina non ha altra scelta che vincere al St. Jakob-Park di Basilea per guadagnarsi la finale di Conference League di Praga. Dopo l'1-2 dell'andata, la squadra di Italiano parte leggermente sfavorita, ma nulla è ancora deciso. Con la gara di stasera prende ufficialmente il via la settimana più importante della stagione: viviamola tutta d'un fiato!