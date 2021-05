Fiorentina-Spal Primavera LIVE: Seck firma il raddoppio, viola impotenti

Viola reduci da cinque sconfitte di fila

Al "Bozzi" di Firenze si gioca Fiorentina-Spal, ventiquattresima giornata del Campionato Primavera 1. La squadra di Alberto Aquilani è reduce da cinque sconfitte consecutive ed è quartultima in classifica, cioè in zona playout. Di fronte agli estensi di Scurto, che invece lottano per un posto nei playoff, i viola non potranno concedersi ulteriori passi falsi in un campionato fin qui molto sofferto. Gli altri risultati di giornata e la classifica aggiornata su Numericalcio [CLICCA].