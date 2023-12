Fiorentina-Salernitana: il prepartita LIVE e dalle 15 la cronaca testuale

A poco più di 48 ore dalla qualificazione ottenuta in Conference, la Fiorentina torna al "Franchi" per riprendersi i tre punti anche in campionato, dopo 4 sconfitte nelle ultime 5. A Firenze, per la 14° giornata di Serie A, arriva la Salernitana di Filippo Inzaghi. I granata sono ultimi in classifica, ma reduci dalla prima vittoria ottenuta in campionato ai danni della Lazio.