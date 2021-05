Fiorentina-Lazio, le ultime prima del match

La cronaca della partita tra gigliati e biancocelesti

A dirigere l'incontro sarà Fabio Maresca della sezione arbitrale di Napoli coadiuvato da Costanzo e Passeri mentre al Var troviamo Aureliano e Di Ruolo. Maresca, 40 anni, quest'anno ha diretto 12 gare di Serie A, con i viola vanta due precedenti, sempre in trasferta, con le genovesi (un pareggio e una sconfitta) e anche con la Lazio le sue direzioni stagionali sono 2: sconfitta in casa e vittoria in trasferta. Nelle 12 gare di questa stagione 5 vittorie casalinghe, 4 pareggi e 3 vittorie in trasferta.