Fiorentina Femm.-Pomigliano 2-0: 3 mesi dopo le viola ritrovano in casa i 3 punti

La Fiorentina Femminile di coach Patrizia Panico torna alla vittoria dopo più di tre mesi in casa in campionato (l'ultima vittoria tra le mura amiche risaliva al 23 ottobre, 2-1 contro la Sampdoria), e lo fa a spese del Pomigliano, superato quest'oggi 2-0 al Torrini nella 15° giornata di Serie A Femminile. Viola che, davanti al Presidente Rocco Commisso, sono sembrate sempre in controllo del gioco, e che hanno sfruttato la doppietta di Kajan, con l'attaccante gigliata apparsa in grande spolvero oggi. Dopo la sconfitta in Coppa Italia con il Milan (LEGGI QUI LA NEWS), la Fiorentina torna dunque alla vittoria in campionato, agganciando momentaneamente la Juventus in seconda posizione a 31 punti. TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA DELLA SERIE A FEMMINILE